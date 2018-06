"Da ragazzo - ha dichiarato il Pontefice - la maestra che faceva storia ci diceva della rupe, per buttarli giù, per salvaguardare la purezza dei bambini. Una atrocità, ma noi facciamo lo stesso"

“La famiglia è una sola, quella formata da un uomo e una donna”. Intervenuto al Forum delle famiglie a Roma, Papa Francesco parla di temi scottanti come quelli relativi alle famiglie arcobaleno alle analisi pre-impianto: “Oggi fa dolore dirlo: si parla di famiglie diversificate, di diversi tipi di famiglia. Sì, è vero che la parola famiglia è analoga e ci sono la famiglia delle stelle, quella degli alberi, quella degli animali… ma la famiglia, immagine di Dio, uomo e donna, è una sola”.

E sulla maternità, il Santo Padre dichiara: “Ho sentito dire che è di moda, o almeno è abituale che quando nei primi mesi di gravidanza si fanno gli studi per vedere se il bambino non sta bene o viene con qualcosa, la prima offerta è: ‘lo mandiamo via‘. L’omicidio dei bambini: per risolvere la vita tranquilla si fa fuori un innocente”.

“Da ragazzo – ha concluso il Pontefice – la maestra che faceva storia ci diceva della rupe, per buttarli giù, per salvaguardare la purezza dei bambini. Una atrocità, ma noi facciamo lo stesso“.