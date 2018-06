Dopo un solo anno di purgatorio, il Palermo è a un passo dal ritorno in Serie A. Nel ritorno della finale playoff di Serie B, i rosanero fanno visita al Frosinone forti del 2 – 1 dell’andata al Renzo Barbera. I ciociari, per ribaltare il punteggio maturato mercoledì hanno a disposizione un solo risultato, la vittoria, quindi Longo sarà costretto a tentare il tutto per tutto, come annunciato in conferenza stampa.

Queste le formazioni ufficiali, a un’ora dal calcio d’inizio del match. Padroni di casa in campo con Maiello dal 1′ e il tandem Ciano-Dionisi, mentre il grande ex Stellone conferma gli undici che si sono imposti nella partita d’andata, in particolare la coppia di attaccanti La Gumina-Nestorovski.

LA DIRETTA

FROSINONE – PALERMO: 1 – 0

FROSINONE (3-5-2): Vigorito; Brighenti, Terranova, Krajnc; M. Ciofani, Soddimo, Maiello, Gori, Crivello; Ciano, Dionisi. All.: Longo.

PALERMO (3-4-1-2): Pomini; Dawidowicz (dall’8′ p.t. Szyminski), Struna, Rajkovic; Rispoli (dal 12′ s.t. Gnahore), Jajalo, Murawski, Aleesami; Coronado; La Gumina, Nestorovski. All.: Stellone.

MARCATORI: 7′ s.t. Maiello (F).

AMMONITI: Krajnc (F), Soddimo (F), Jajalo (P), Dionisi (F), Aleesami (P), Nestorovski (P), Ciofani (F).

ESPULSI: –

ARBITRO: La Penna (Roma 1).