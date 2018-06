I blancos sono pronti a definire l'affare già nelle prossime 24 ore per regalare a Lopetegui il portiere della nazionale brasiliana

Deve ancora fare il suo debutto ai Mondiali di Russia 2018, ma il suo nome è tra quelli più chiacchierati. Alisson Becker, portiere della Roma e rivelazione dell’ultima stagione, è pronto a trasferirsi al Real Madrid, dopo aver trovato l’accordo per un ricchissimo contratto da sei milioni di euro annui. Adesso, però, resta da definire l’intesa con il club giallorosso, disposto a sedersi al tavolo delle trattative, ma alle proprie condizioni.

La prima offerta del Real Madrid, infatti, è di circa 55 milioni più bonus, per una valutazione complessiva intorno ai 60 milioni di euro. Non abbastanza per Monchi, che in partenza chiede 80 milioni. Facile che, in caso di accelerazione da parte dei blancos, ci si trovi a metà strada, intorno ai 70 bonus inclusi, per chiudere un affare che realizzerebbe la cessione più importante della storia della Roma.

In quanto ai possibili sostituti, il primo nome sul taccuino degli scout giallorossi è quello di Alex Meret, di proprietà dell’Udinese ma nell’ultima stagione alla SPAL. Probabile, però, che venga acquistato anche un numero 1 di maggiore esperienza, per far crescere il giovane friulano senza troppe pressioni.