L'ala californiana sogna di tornare a casa ai Los Angeles Lakers, ma al momento i Celtics possono offrire asset migliori

Dopo una stagione paradossale, con sole nove partite giocate sulle 82 previste dalla regular season NBA, a causa di un infortunio gestito in maniera autonoma e lontana dallo staff della franchigia, la frattura sembra ormai totale. Kawhi Leonard è destinato a lasciare i San Antonio Spurs, a un anno dalla scadenza del contratto con la squadra texana dove ha finora vissuto tutta la sua carriera professionistica.

Kawhi Leonard wants out of San Antonio, league sources tell ESPN. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) 15 giugno 2018

Al centro dei desideri di Leonard, per il suo futuro, c’è la nativa California, e in particolare Los Angeles, con una leggera preferenza per i Lakers. Da valutare, però, la disponibilità degli Spurs a valutare la cessione a una franchigia che, almeno sulla carta, non può offrire giocatori particolarmente interessanti.

Più probabile, nella prospettiva di San Antonio, una trade da imbastire con i Boston Celtics, piena di asset futuribili, tra scelte e giocatori giovani ma già pronti come Jaylen Brown, che coach Popovich, di fatto, potrebbe trasformare in un Leonard 2.0. In alternativa, non è da escludere la possibilità dello scambio con una delle primissime scelte del prossimo draft, per andar forte su Ayton o Doncic e rifondare un nuovo ciclo.