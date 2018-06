"È una politica immorale, atroce", ha commentato su Twitter l'influente senatrice dem Dianne Feinstein

Una piccola diaspora in poco più di un mese al confine tra Usa e Messico. Le autorità statunitensi, infatti, hanno sottratto circa duemila bambini alle loro famiglie dal 19 aprile al 31 maggio dopo l’entrata in vigore della politica di tolleranza zero dell’amministrazione Trump contro l’immigrazione clandestina.

Usa-Messico, bimbi tolti alle famiglie

Lo riportano i media Usa citando dati del Dipartimento per la sicurezza interna. Anche l’Onu ha puntato i riflettori sulla vicenda denunciando la violazione dei diritti dei bambini. “È una politica immorale, atroce“, ha commentato su Twitter l’influente senatrice dem Dianne Feinstein.

