Il presidente della Fit Sicilia, Gabriele Palpacelli, chiede un impegno alle istituzioni affinché la città non perda uno dei tornei più importanti d'Italia

Tribune del campo centrale di Villa Amedeo

“Nel momento in cui l’amministrazione comunale di Caltanissetta si appresta a predisporre un bando per la nuova concessione dell’area pubblica di Villa Amedeo dove sorge lo storico Tennis Club, la Federtennis Sicilia, come farebbe in casi analoghi, rinnova l’auspico che nel bando pubblico vengano fatte salve le attività sportive, sociali e soprattutto agonistiche proprie di ogni ente affiliato”, lo dichiara il presidente della Fit Sicilia, Gabriele Palpacelli, proprio nei giorni in cui si sta svolgendo il challenger di Caltanissetta.

Palpacelli: “Caltanissetta non perda il torneo”

“Caltanissetta da venti anni – continua Palpacelli – è al centro del movimento tennistico nazionale e questo prestigioso torneo challenger, oggi rappresenta la più importante manifestazione maschile, seconda solo agli Internazionali d’Italia di Roma. Un evento invidiato da tante altre sedi in Italia e all’estero e mantenerlo in futuro accrescerebbe il prestigio e l’immagine non solo per Caltanissetta ma anche la Sicilia, terra di sport e di turismo. Ribadiamo dunque il nostro auspicio che le istituzioni pubbliche e gli enti privati coinvolti a vario titolo facciano di tutto affinché – conclude il presidente Fit Sicilia – una così tradizionale manifestazione voluta fortemente e a costo di grandi sacrifici, non lasci la città di Caltanissetta”.

Immagine fornita dall’ufficio stampa Fit Sicilia