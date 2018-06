Al numero 10 è richiesto uno sforzo per ispirare una squadra spenta, il CT nel mirino per le sue scelte

Il debutto balbettante contro l’Islanda nei Mondiali di Russia 2018 ha scatenato, inevitabilmente, polemiche e discussioni tra i tifosi dell’Argentina, cui i quotidiani locali hanno dato cassa di risonanza nell’edizione odierna. I media sudamericani, in particolare, si sono focalizzati sulla prestazione di Leo Messi, colpevole di aver sbagliato il rigore che sarebbe valso il 2 – 1 all’Albiceleste.

Se, però, la stampa nostrana si concentra sul duello a distanza con Cristiano Ronaldo, in Argentina l’attenzione è più verso le condizioni in cui è messo in campo il numero 10 della nazionale, sempre pressato da almeno due o tre islandesi al momento di ricever palla. Olé, storica voce del giornalismo sportivo argentino, chiede uno sforzo a Messi per liberarsi da questo genere di gabbie, dimostrandosi “più Messi che mai” per trascinare una squadra piuttosto povera di contenuti tecnici, almeno nella partita di ieri.

In tal senso, tante le critiche che si sono abbattute su Jorge Sampaoli per le sue scelte di formazione. Il centrocampo con il doble pivote Mascherano-Biglia manca di dinamismo, e Angel Di Maria sembra ormai l’ombra del giocatore che quattro anni fa era devastante a tutto campo, combinando con Messi per lanciare le azioni da gol. Ieri, l’ala del PSG, è rimasta confinata sulla fascia sinistra, senza mai riuscire a saltare il diretto avversario, e già dalla prossima sfida con la Croazia rischia il posto a favore di Cristian Pavon, ben più pimpante al momento del suo ingresso in campo nel finale.