Nuovo sbarco di migranti nel porto di Pozzallo, in Sicilia. La nave “Diciotti” della Guardia Costiera è giunta con oltre 500 migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo e un cadavere. A bordo ci sono anche i 42 profughi tratti in salvo dalla nave “Trenton” della Marina Militare Usa dal naufragio davanti alle coste libiche. Gli altri migranti sono stati presi in carico venerdì scorso nell’ambito di soccorsi effettuati da navi mercantili nel mare Mediterraneo.

“Sono stanchi e provati dal lungo tragitto in mare, con condizioni meteo alterne“, afferma un soccorritore che li ha visti a bordo. La maggioranza sono donne, poi bambini, molti dei quali non accompagnati. Il più piccolo ha pochi mesi. Sei bambini, tre donne e un ventunenne, hanno avuto bisogno di essere trasbordati prima dell’approdo perché disidratati e bisognosi di immediate cure mediche. I più piccoli sono stati portati in braccio da volontari della Croce rossa sotto una tenda bianca.

Migranti, la nave Diciotti sbarca a Pozzallo

“Non hanno niente di grave” conferma il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna. Che lamenta però il mancato avviso sullo sbarco: “lo abbiamo saputo alle 14:55. Ci vuole sinergia e collaborazione per affrontare queste situazioni. Chiederò di avere un incontro al più presto col ministro Matteo Salvini“. “Certo – osserva Ammatuna – sta affrontando un problema complicato e l’Italia è stata lasciata sola, occorre una strategia comune, ma con questi poveri cristi in giro su una nave militare italiana da una settimana non è che abbiamo fatto un bella figura a livello internazionale…”.