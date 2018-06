Si accende in tutta Italia una speranza di estate, che, però, sarà destinata a spegnersi presto

In arrivo sul Mediterraneo centrale l’anticiclone africano che investirà con un’ondata di caldo anche l’Italia. Dopo i temporali e le basse temperature dei giorni scorsi, venerdì le condizioni atmosferiche diventano più stabili e si accende una speranza di estate, che, però, sarà destinata a spegnersi presto.

Meteo, weekend di fuoco con picchi di 35 gradi

Un weekend complessivamente soleggiato, con temporali isolati soprattutto nelle zone montuose, per effetto dell’alta pressione, nella giornata di sabato. Le temperature, invece si spingeranno quasi ovunque su valori compresi tra i 29 e i 33 gradi, con picchi di 35 gradi al Centro Sud, mentre al Nord rimarranno più contenute per il transito di alcuni impulsi perturbanti sulle Alpi.

Un luglio ricco di sorprese, per tutto il mese ci aspettano temperature instabili che potranno causare violenti nubifragi e grandinate. Nella giornata di venerdì, infatti, la Protezione civile ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio temporali in Puglia. Sabato, invece, torna il bel tempo con qualche nuvola a coprire il sole ogni tanto. Le temperature saranno in aumento soprattutto al Nord, nelle regioni tirreniche, in Sicilia e in Sardegna, con picchi di 30-33 gradi.

Le giornate risulteranno nel complesso gradevoli e in questo fine settimana potremo goderci – finalmente – l’arrivo dell’estate, nella speranza che nelle settimane successive di luglio il tempo si stabilizzi.