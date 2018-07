Gli esami di maturità riservano da sempre perle di saggezza rare...

Che sia per la tensione o per lo studio, scarso, degli ultimi giorni, gli esami di maturità riservano da sempre perle di saggezza rare. Strafalcioni mai visti che regalano sempre risate, o lacrime per gli stomaci meno forti. Dalla letteratura alla storia, dalla geografia alle scienze, nessuna materia rimane indenne dalle maldestre incursioni degli avventati studenti. Grazie soprattutto alle soffiate dei goliardici compagni, che li hanno prontamente annotati, Skuola.net ha potuto stilare una classica dei peggiori errori commessi durante le prove scritte, ma anche durante gli orali.

Letteratura, questa sconosciuta…

La letteratura, sia italiana che straniera, è stata massacrata. Secondo infatti uno studente che ha dimostrato di saperla davvero lunga, D’Annunzio, definito “un estetista”, avrebbe scritto I Malavoglia, opera come in molti sapranno firmata da Verga il quale sarebbe anche l’autore dell’ “ideale della cozza” e non “dell’ostrica”. Vittime dell’ignoranza sono stati anche Leopardi, che secondo uno studente era un autore illuminista, e Pascoli la cui “poetica del fanciullino” è stata ancora una volta appioppata a D’Annunzio, grande star degli esami di maturità 2018. Poi si viene a scoprire, a distanza di secoli, che Dante, il sommo poeta, non è stato allontanato da Firenze bensì da Milano…

Anche la letteratura straniera non si è salvata. “Gente di Dublino”, secondo l’interessante versione di un candidato, è stato ambientato a Londra ed è stato scritto da Orwell e non da James Joyce. Inoltre è stata compiuta una fortunata scoperta: rimane ancora sconosciuto l’autore del “Diario di Anna Frank”.

Storia e geografia, meglio fare un immediato ripasso

Accade spesso che la storia, soprattutto del tardo Novecento, non venga studiata con particolare attenzione, ma trasformare i partigiani in alleati di Benito Mussolini è davvero troppo. Stando poi alle notizie raccolte da alcuni studenti, la Seconda Guerra Mondiale sarebbe iniziata nel 1945 e durante il conflitto, Hitler avrebbe sterminato la razza ariana (gli ebrei invece hanno vissuto tra gli agi?). Il Giappone poi avrebbe attaccato la Polonia perché Paese confinante, ma qui si sconfina poi alla geografia.

La geografia è tra le materie più bistrattate negli anni delle scuole superiori e gli esami di maturità non hanno fatto altro che confermarlo. Sapevate per esempio che l’India si trova in Africa e l’Umbria è una città che confina con Assisi? Inoltre Torino cambia regione e diventa capoluogo nientepopodimeno che della Toscana (e il Piemonte dove lo mettiamo?)

Dulcis in fundo

Questa è la categoria degli errori e degli strafalcioni più esilaranti in assoluto. A quanto pare uno studente ha pensato bene di documentarsi sulla Gioconda, opera che dalle sue ultimissime analisi, porterebbe la firma di Giotto e non di Leonardo Da Vinci. Sembrerebbe poi che chi si autoinfligge ferite compirebbe atti di “autoerotismo” e non di “autolesionismo”.

Ma a brillare di più durante e alla fine dell’anno è stato il ragazzo che, per la versione di greco, si è presentato in aula con il dizionario di latino.