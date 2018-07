Si svolgerà a Scicli, il 13 agosto, l'ottava edizione del “Taranta Sicily Fest”

Si svolgerà a Scicli, il 13 agosto, l’ottava edizione del “Taranta Sicily Fest”, che quest’anno torna con delle novità. Prima fra tutte, l’ingresso completamente libero alla manifestazione dedicata al ballo più famoso del Salento, la taranta.

Grazie al sostegno del Comune di Scicli e di vari sponsor privati, il festival si svolgerà infatti in Piazza Italia, nel cuore del centro storico di Scicli, a pochi metri da via Mormino Penna dove si girano le scene principali de “Il commissario Montalbano”.

E ancora una volta sarà una serata all’insegna del divertimento, pensata per chi ama la cultura popolare e tradizionale. La festa raddoppia perché quest’anno saranno ospiti ben due gruppi musicali del Salento. Ci sarà anche quest’anno lo stage pomeridiano per imparare le danze popolari: uno straordinario evento estivo per migliaia di spettatori che balleranno e si divertiranno, pronti a lasciarsi “pizzicare” dai ritmi della taranta. Info su www.tarantasicilyfest.it.