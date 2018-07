Bagno di folla per l'ex giocatore che, probabilmente, in occasione della visita siciliana, incontrerà la famiglia di Costanza

Vacanze in Sicilia per Costanza Caracciolo e Bobo Vieri. I due sono atterrati poche ore fa nella terra natia dell’ex velina, in dolce attesa. Bagno di folla per l’ex giocatore che, probabilmente, in occasione della visita siciliana, incontrerà la famiglia di Costanza.

I due si trovano a Marina di Ragusa e, tra un bagno e l’altro, postano sui social gli scatti che immortalano le loro vacanze. Insieme a loro anche la ciurma di amici, tra cui Davide Bombardini, Davide Lippi, Nathalia Queiroga, Francesca Piccinini e il fidanzato Gabriel.