L’Italia della scherma non si smentisce mai e così ai Mondiali di scherma, in corso di svolgimento a Wuxi, in Cina, arrivano altre soddisfazioni dopo la medaglia d’oro di Mara Navarria conquistata ieri nella spada. Dal fioretto femminile arriva il secondo titolo iridato, sempre al femminile. A conquistarlo, nel fioretto, è Alice Volpi, che in finale ha battuto 15-12 la francese Ysaora Thibus , portando a casa il suo primo titolo iridato. Medaglia di bronzo per Arianna Errigo che in semifinale era stata battuta proprio dalla Thibus: confermato il bronzo dello scorso anno a Lipsia.

In semifinale Alice Volpi ha sconfitto per 15-7 la tunisina Ines Boubakri, bronzo a Rio 2016. La fiorettista toscana delle Fiamme Oro era arrivata in semifinale dopo le vittorie contro la portacolori di Hong Kong Kimberley Cheung per 15-8 e poi contro la russa Adelina Zagidullina per 15-6. Nel turno delle 16 ha avuto la meglio sull’ucraina Kateryna Chentsova col punteggio di 15-2, prima di affrontare ai quarti il derby azzurro contro Camilla Mancini, superata per 15-9.

Arianna Errigo aveva iniziato la sua corsa superando per 15-5 la canadese Naomi Moindrot-Zilliox poi l’austriaca Olivia Wohlgemuth per 15-8. Agli ottavi successo per 15-5 sulla tedesca Leonie Ebert, prima di eliminare ai quarti per 15-11 la francese Nzigha Prescod.

La delusione di Arianna Errigo

“Ero venuta qui per vincere e questa medaglia mi sta stretta – ha commentato la Errigo – In semifinale sono arrivata un po’ stanca e non sono mai riuscita a entrare nel match. Dispiace, anche se comunque questa è la mia settima medaglia negli otto Mondiali che ho fin qui disputato in carriera”.