Ecco la classifica dei parchi a tema e acquatici più belli in Italia secondo TripAdvisor

Attrazioni spericolate e giochi acquatici. L’estate richiama folle di turisti anche in parchi a tema e parchi divertimento. TripAdvisor ha stilato così una classifica dei più belli in Italia in base alla qualità e alla quantità delle recensioni e i punteggi relativi a parchi divertimento e parchi acquatici di tutto il mondo negli ultimi 12 mesi.

“Adrenalina, giochi e tanto divertimento per tutti sono gli ingredienti che rendono speciali i vincitori dei premi Travelers’ Choice Parchi Divertimento & Parchi Acquatici apprezzati dai viaggiatori di tutto il mondo”, ha commentato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia.

Parchi divertimento per tutte le esigenze

I parchi italiani di maggiore richiamo che si sono aggiudicati i premi Travelers’ Choice™ Parchi Divertimento & Parchi Acquatici 2018, sono presenti su tutto il territorio nazionale, da Nord a Sud. Al primo posto troviamo anche quest’anno Leolandia, un parco adatto a tutte le esigenze che accontenta i desideri dei più piccoli ma anche dei genitori e che varia l’offerta di intrattenimento a tutti i livelli. I visitatori infatti possono spaziare dagli spettacoli di artisti professionisti alle esibizioni dei personaggi dei cartoni animati con 6 aree a tema e ben 40 attrazioni senza dimenticare gli zoo e gli acquari dove i bambini di tutte le età possono scoprire il mondo animale.

Il secondo posto invece se lo aggiudica Gardaland con giochi ad alto tasso adrenalinico ma anche aree riservate ai più piccoli. Quest’anno il parco si arricchisce di nuove attrazioni e nuovi show. Il Veneto conquista altre tre posizioni nella top ten di TripAdvisor: Parco Acquatico Cavour 4°, Movieland 6° e Aqualandia 8°.

Con il terzo posto ci spostiamo in Sicilia e più precisamente nel Catanese con Etnaland che si sdoppia in parco acquatico e parco a tema offrendo divertimento per tutta la giornata. Ma la Sicilia si aggiudica anche il decimo posto con il parco Acquaverde di Cefalù. Riconoscimenti infine anche per AcquaPark Odissea 2000 (5°) in provincia di Cosenza, Cavallino Matto (7°) in provincia di Livorno e Mirabilandia (9°) a Ravenna.

Anche nella classifica europea compaiono due parchi divertimento italiani e ancora una volta sono Leolandia ed Etnaland che sale di due posizioni rispetto allo scorso anno e raggiunge il terzo gradino del podio nella classifica dei migliori Parchi Acquatici d’Europa