Tutti gli estremi difensori divisi per fasce, dai top come Handanovic e Szczesny alla scommessa Alban Lafont

L’inizio del campionato di Serie A si avvicina, e come ogni anno è il momento per tanti fantallenatori italiani di iniziare a studiare in vista dell’asta del fantacalcio, la serata che può svoltare una stagione in un senso o nell’altro. In questa fase di preparazione Sì24 non lascia soli i propri lettori, e nelle prossime settimane darà vita alla classica guida all’asta, con indicazioni ruolo per ruolo, probabili formazioni delle venti squadre della massima serie, rigoristi e tiratori di calci piazzati.

Si comincia, inevitabilmente, dai portieri, divisi fascia per fascia in una pratica griglia che va dalle garanzie di rendimento fino ai nomi meno affidabili, passando per qualche scommessa interessante in grado di far saltare il banco.

Prima fascia: Samir Handanovic (Inter), Wojciech Szczesny (Juventus).

Per costruire una squadra vincente al fantacalcio ci vuole un grande portiere. Gli addii di Buffon e Alisson, e la retrocessione di Reina a secondo di Donnarumma hanno lasciato un vuoto importante, e gli unici due nomi che ci sentiamo di inserire come garanzie assolute sono quelli di Handanovic e Szczesny. Per il bianconero, attenzione a prenderlo insieme a Perin, visto che i due si alterneranno come piace ad Allegri.

Seconda fascia: Robin Olsen (Roma), Alex Meret (Napoli), Thomas Strakosha (Lazio), Gianluigi Donnarumma (Milan).

Per chi non vuole destinare una somma esagerata al reparto dei portieri, ma preferisce non subire troppi goal, ecco quattro nomi di primo livello, ma che per motivi diversi portano delle incognite. Meret è potenzialmente fortissimo, ma partirà infortunato e va preso insieme a Karnezis (e forse anche a Ochoa) per evitare sorprese, Olsen potrebbe pagare lo scotto del passaggio di campionato, mentre Donnarumma e Strakosha sono stati altalenanti.

Terza fascia: Salvatore Sirigu (Torino), Alban Lafont (Fiorentina), Etrit Berisha/Pierluigi Gollini (Atalanta)

La medio-alta borghesia del campionato offre tre portieri in grado di fornire buonissime prestazioni, ma esposti a qualche goal di troppo. Al fantacalcio il nome di Alban Lafont, protagonista nel precampionato con la Fiorentina, potrebbe risultate una scommessa vincente, anche visto il buon occhio col quale sono guardati i giovani portieri (i giocatori più assidui ricorderanno i voti di Donnarumma e Scuffet). A Bergamo Gollini sta crescendo rapidamente, potrebbe scalzare Berisha.

Quarta fascia: Lukasz Skorupski (Bologna), Andrea Consigli (Sassuolo), Federico Marchetti (Genoa), Emil Audero (Sampdoria), Juan Musso (Udinese), Stefano Sorrentino (Chievo).

Una fascia molto variegata, con dei numeri 1 che non possono, per ovvie ragioni di valore delle rispettive squadre, essere presi come unici portieri, ma dovranno essere affiancati da un altro, da poter alternare in base alle difficoltà portate dal calendario. Musso dell’Udinese è un nome sicuramente intrigante, ma Consigli e Skorupski sono probabilmente i nomi più sicuri in questo gruppone.

Quinta fascia: Marco Sportiello (Frosinone), Vanja Milinkovic-Savic (SPAL), Ivan Provedel (Empoli), Luigi Sepe (Parma), Alessio Cragno (Cagliari).

I cinque portieri meno sicuri al fantacalcio, anche e soprattutto a causa del valore complessivo delle squadre, che li espongono a molte reti. Se scelti con attenzione, guardando al calendario del vostro primo portiere, potranno comunque essere schierati e darvi soddisfazioni negli scontri diretti tra provinciali.