Altro capitolo della guida all'asta, con le combinazioni di portieri che possono rivelarsi fondamentali per la vittoria finale

Il portiere della Roma insieme a quello della Lazio, il numero 1 della Juventus insieme a quello del Torino, e così via. Idealmente, ogni allenatore al fantacalcio cerca di realizzare una coppia di questo tipo, per poter schierare sempre chi ha la partita in casa o quella più favorevole, ma ciò è possibile solo raramente, almeno con portieri di prima fascia. Ci si può ritenere già fortunati a mettere insieme gli estremi difensori di Genoa e Sampdoria.

Pertanto, nel ciclo di consigli per l’asta del fantacalcio, ecco la griglia dei portieri, con le migliori coppie per l’alternanza casa/trasferta in vista del campionato che sta per iniziare. Tra parentesi è indicato il numero di partite in cui si verifica l’alternanza tra i due numeri 1 in questione.

La griglia portieri

Berisha (Atalanta): Szczesny (Juventus, 34) , Musso (Udinese, 30), Sepe (Parma, 30), Meret (Napoli, 26).

Skorupski (Bologna): Marchetti (Genoa, 34), Meret (Napoli, 30), Provedel (Empoli, 30), Gomis (SPAL, 28).

Cragno (Cagliari): Sorrentino (Chievo, 38), Sepe (Parma, 30), Audero (Sampdoria, 30), Consigli (Sassuolo, 30).

Sorrentino (Chievo): Cragno (Cagliari, 38), Gomis (SPAL, 30), Meret (Napoli, 28), Marchetti (Genoa, 28).

Provedel (Empoli): Lafont (Fiorentina, 38), Audero (Sampdoria, 34), Sportiello (Frosinone, 30), Skorupski (Bologna, 30).

Lafont (Fiorentina): Provedel (Empoli, 38), Marchetti (Genoa, 34), Meret (Napoli, 30).

Sportiello (Frosinone): Strakosha (Lazio, 34), Meret (Napoli, 30), Provedel (Empoli, 30).

Marchetti (Genoa): Audero (Sampdoria, 38), Skorupski (Bologna, 34), Lafont (Fiorentina, 34), Sorrentino (Chievo, 28).

Handanovic (Inter): Donnarumma (Milan, 38), Consigli (Sassuolo, 34), Strakosha (Lazio, 30), Sirigu (Torino, 28).

Szczesny (Juventus): Sirigu (Torino, 38), Berisha (Atalanta, 34), Donnarumma (Milan, 28).

Strakosha (Lazio): Olsen (Roma, 38), Sportiello (Frosinone, 34), Gomis (SPAL, 30), Handanovic (Inter, 30).

Donnarumma (Milan): Handanovic (Inter, 38), Olsen (Roma, 30), Szczesny (Juventus, 28).

Meret (Napoli): Audero (Sampdoria, 34), Skorupski (Bologna, 30), Lafont (Fiorentina, 30), Sportiello (Frosinone, 30), Sirigu (Torino, 30).

Sepe (Parma): Gomis (SPAL, 38), Olsen (Roma, 30), Cragno (Cagliari, 30), Berisha (Atalanta, 30).

Olsen (Roma): Strakosha (Lazio, 38), Donnarumma (Milan, 30), Sepe (Parma, 30).

Audero (Sampdoria): Marchetti (Genoa, 38), Meret (Napoli, 34), Provedel (Empoli, 34), Cragno (Cagliari, 30), Musso (Udinese, 30).

Consigli (Sassuolo): Handanovic (Inter, 34), Cragno (Cagliari, 30), Musso (Udinese, 28).

Gomis (SPAL): Sepe (Parma, 38), Sorrentino (Chievo, 30), Strakosha (Lazio, 30).

Sirigu (Torino): Szczesny (Juventus, 38), Musso (Udinese, 34), Meret (Napoli, 30), Handanovic (Inter, 28).

Musso (Udinese): Sirigu (Torino, 34), Berisha (Atalanta, 30), Audero (Sampdoria, 30), Consigli (Sassuolo, 28).

Le migliori coppie

Difficile trovare un portiere da prendere in coppia con Handanovic o Szczesny, visto che si rivelerebbero acquisti onerosi, meglio puntare in blocco sui portieri di Inter e Juventus, terzo incluso. Per quanto riguarda il romanista Olsen, Sepe del Parma (30) può essere un profilo low cost ed affidabile, anche se una delle coppie più stuzzicanti è probabilmente quella composta da Meret e Skorupski. Attenzione, però: se il Napoli dovesse acquistare Ochoa sarebbe più prudente acquistare tutti i portieri partenopei, incluso Karnezis, per evitare spiacevoli sorprese. Complicata l’alternanza con Donnarumma, visto che quelli che più coincidono sono i portieri di altre big, meglio la coppia Strakosha-Sportiello.