Lady Gaga, George Clooney, Will Smith, Michael Jordan sono soltanto alcuni dei personaggi famosi che stasera prenderanno parte all'evento al Parco archeologico siciliano

Tutto pronto al Parco archeologico di Selinunte, in Sicilia, per accogliere il Google Camp, l’evento internazionale che il colosso della tecnologia organizza ogni anno. Tanti gli ospiti che siederanno alla prestigiosa cena, che dopo quattro anni torna a Selinunte. Lady Gaga, George Clooney, Will Smith, Michael Jordan sono soltanto alcuni dei personaggi famosi che prenderanno parte all’evento.

Google Camp, tutto pronto a Selinunte

Alloggeranno ancora una volta al Resort Verdura di Sciacca ma la cena, per gli ospiti del Google Camp, quest’anno non sara al Tempio della Concordia di Agrigento. Il Parco archeologico di Selinunte torna a fare da cornice all’evento che da anni fa puntare i riflettori sulla Sicilia. La cena del Google Camp di questa sera si terrà all’interno del parco archeologico tra il baglio Florio, il tempio G, il tempio F e il tempio di Hera, in una zona completamente blindata per i preparativi.

Lady Gaga, l’ospite più atteso, è già arrivata ieri pomeriggio. Anche George Clooney e la moglie Amal Alamuddin sono atterrati a Palermo e hanno raggiunto il Resort Verdura di Sciacca con un elicottero. Presente da un paio di giorni, come annunciato, anche Michael Jordan, il campione statunitense di basket che non ha bisogno di presentazioni.

Tra i prestigiosi ospiti del Google Camp spicca il nome di Barry Diller, l’imprenditore statunitense ai vertici della Fox Broadcasting Company e della IAC/InterActiveCorp, il complesso mediatico che tra le sue proprietà annovera marchi come Expedia.come e TripAdvisor, sposato dal 2011 con la stilista Diane von Fürstenberg. Il suo veliero, il terzo più grande al mondo, è stato avvistato proprio a Selinunte.

Per la cena è stato confermato ancora una volta lo chef Tony Lo Coco de “I Pupi” di Bagheria ma sul menù vige la massima segretezza. Gli ospiti potranno usufruire di una zona relax tra le rovine del tempio G e il baglio Florio, mentre il palco – sul quale potrebbe esibirsi Lady Gaga – è allestito alle spalle del tempio F. Tra il tempio G e quello di Hera, invece, è stato allestito un wine bar. Mercoledì sera a Menfi invece è prevista una cena tipicamente siciliana al Baglio di San Vincenzo. Gli ospiti del Google Camp hanno già apprezzato l’anno scorso la riservatezza del luogo.

Prevista anche la presenta di importanti capi di stato, personaggi del mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria come Will Smith, Rihanna, Bill Gates, Larry Page e Mark Zuckerberg. Sembra che a causa della morte di Marchionne, quest’anno John e Lapo Elkann salteranno la cena.

Discrezione è la parola d’ordine. Nei pressi del Resort Verdura, la capitaneria di porto di Sciacca ha emesso un’ordinanza di divieto di balneazione e divieto assoluto di transito in acqua.