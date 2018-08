Il 'Collegio di Maria' ad ottobre 2017 aveva sospeso le attività della comunità alloggio per minori in provincia di Palermo ma dopo la nomina del nuovo commissario ha ripreso le attività

Assessorato Famiglia Regione Siciliana

Gli istituti per la beneficenza e assistenza (Ipab) in Sicilia vivono da anni una crisi che non sembra debba mai finire e nella ‘palude’ in cui i commissari straordinari sono sono costretti ad amministrare c’è qualche eccezione.

A Palermo, e precisamente a Cinisi, è il caso del ‘Collegio di Maria’, ripartito dal baratro. Nell’ottobre del 2017 era arrivata la sospensione delle attività della comunità alloggio per minori. Sembrava tutto finito ma a febbraio, con la nomina del nuovo commissario Giovanni Del Bosco, funzionario regionale, si è assistiti ad un rilancio che oggi ha portato alla ripartenza delle attività.

Del Bosco: “È solo l’inizio”

Attraverso diverse interlocuzioni con il Dipartimento delle Politiche per la Famiglia, in circa quattro mesi, il commissario è riuscito a riattivare una delle due comunità alloggio per minori. “Voglio ringraziare l’assessore Mariella Ippolito il sindaco di Cinisi Gianni Palazzolo, e gli uffici che hanno collaborato pienamente a questa idea”, dichiara il commissario Del Bosco. “Questo è solo l’inizio di una fase di rilancio in un momento in cui gli enti di assistenza e beneficenza conoscono una pagina difficile di transizione”. A Cinisi, a breve, sarà avviata anche una casa di riposo per anziani da 24 posti.