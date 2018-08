"Basta trucchi, ma la coercizione non può essere l'unico metodo di intervento. C'è chi strumentalizza i bimbi immunodepressi", ha aggiunto il ministro della Salute

Continuano le polemiche sulla questione vaccini. Il ministro della Salute Giulia Grillo ribadisce che “l’obbligo rimane per tutti” nonostante lo scontro sul decreto Milleproroghe, che proponeva di rinviare di un anno la presentazione dei documenti per l’accesso dei bambini alla scuola dell’infanzia. “Basta trucchi – ha aggiunto il ministro -, ma la coercizione non può essere l’unico metodo di intervento. C’è chi strumentalizza i bimbi immunodepressi”.

Vaccini, il ministro Grillo: “L’obbligo rimane”

In un’intervista al Corriere della Sera, il ministro Grillo ha precisato che “cambia la sanzione per scuole materne e asili nido” per “raggiungere le soglie del cosiddetto effetto gregge“. Occorre, però, “un monitoraggio sistematico, possibile solo con l’Anagrafe nazionale da me fortemente voluta”.

In merito alla falsificazione delle autocertificazioni, Giulia Grillo ha sottolineato che chi trasgredisce “va punito a norma di legge, assieme al ministero dell’Istruzione chiederò alle Regioni di aumentare i controlli”. I pericoli per i bambini immunodepressi, inoltre, sono “molti contenuti”. Nel 2018, infatti, “solo il 2,8% dei bambini 0-6 anni non è stato vaccinato per scelta dei genitori. Nello stesso periodo la percentuale di copertura del morbillo ha raggiunto il 93,8%, contro l’85,2% del 2015”.

Sulla presunta spaccatura interna al Movimento 5 Stelle sulla questione vaccini, il ministro Grillo precisa: “Ci sono sensibilità diverse su un argomento delicato, siamo un movimento bello grosso“. Infine lancia un appunto al consigliere regionale del Lazio, Davide Barillari, secondo il quale “la politica viene prima della scienza. “Barillari – conclude Giulia Grillo – ha invaso un campo non suo. Noi politici possiamo mettere in piedi gli strumenti per interagire con una ricerca scientifica al di sopra delle parti, ma non possiamo metterci a fare gli scienziati. Né gli scienziati possono fare i politici. Io sono medico, ma non tuttologo”.