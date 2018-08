La denuncia del fumettista italiano Mauro Padovani, residente a Gand, aggredito insieme al marito, Tom Freeman, dai vicini di casa

“Picchiati perché gay. Io e Tom siamo stati assaliti, è stato brutale”. È questa la denuncia del fumettista italiano Mauro Padovani, residente a Gand, in Belgio, che ha raccontato di essere stato aggredito insieme al marito, Tom Freeman, da vicini di casa. Su Facebook hanno postato le foto che testimoniano l’aggressione, i due mostrano tagli, lividi e volti insanguinati.

Belgio, coppia gay aggredita brutalmente

Sembra che gli autori del pestaggio siano i vicini di casa di Mauro e Thomas, che già in passato avevano avuto atteggiamenti omofobi aggressivi. La polizia intanto ha già fermato i due sospettati, si tratta di una coppia che vive al piano superiore rispetto a quello dei due uomini aggrediti. Secondo quanto riportano media locali, ad aprire la disputa è stata la donna, seguita poi dal marito. Dopo sputi e insulti, tra i quattro è nata una discussione degenerata nelle botte. I due sono stati soccorsi in ospedale per curare i profondi taglie e le due vertebre schiacciate di Thomas.

I vicini omofobi si erano già mostrati aggressivo nei confronti della coppia gay, tanto che erano state sporte numerose denunce alla polizia, soprattutto dopo che la donna aveva colpito Thomas sul volto. Padovani, quindi, aveva presentato diversi reclami ma non ha mai ricevuto attenzioni dalle forze dell’ordine così “la coppia si è sentita abbandonata dalla polizia”, scrive il quotidiano locale Hln.

“Abbiamo paura di uscire sulla nostra terrazza perché dal piano di sopra possono lanciare qualcosa”, ha raccontato Padovani. “Non può essere che qualcosa di simile accada in una città meravigliosa come Gand. Il Belgio è gay friendly. Abbiamo avuto la possibilità di sposarci qui. Amo Gand, ma ora non mi sento più al sicuro“, ha poi spiegato.