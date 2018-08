"Non si può speculare su persone che vivono sul nostro territorio in condizione di estremo bisogno", ha detto il procuratore capo di Larino

Svolta nelle indagini sulla strage di Lesina, a Foggia, costata la vita a 12 braccianti agricoli vittime di caporalato. Tre persone sono state iscritte sul registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Larino che indaga sul drammatico incidente stradale: “Un fenomeno estremamente grave quello del caporalato”, dichiara all’Ansa il procuratore capo di Larino Antonio La Rana.

Foggia, tre indagati per la strage di braccianti