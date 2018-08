Due persone a bordo di un'auto si sono scagliate su una fila di ragazzi in attesa di entrare in discoteca "con il chiaro intento di ucciderli"

Due persone, entrambe della provincia di Napoli, si sono scagliate, a bordo di una Fiat Panda, contro una decina di ragazzi in fila davanti all’ingresso di una discoteca di Salerno “con il chiaro intento di ucciderli”. I due sono stati fermati e posti agli arresti domiciliari. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il tentativo di uccidere le persone in attesa di entrare al locale sia stato una vendetta per essere stati allontanati dalla discoteca, perché ritenuti molesti.