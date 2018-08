L’evento ufficiale riempirà di birre il centro storico di Ragusa superiore dal 7 al 9 settembre

L’evento ufficiale riempirà di birre il centro storico di Ragusa superiore dal 7 al 9 settembre quando tornerà la nuova edizione di “Birrocco”. Per tre sere il piazzale sopra al porto ospiterà la manifestazione che ha lo scopo di abbinare le tantissime craft beers provenienti dalla Sicilia, dall’Italia e dall’estero con le eccellenze enogastronomiche locali.

A Marina di Ragusa per la Summer Edition non mancherà di certo il divertimento e la buona musica. Numerosi infatti gli artisti che si alterneranno in questi tre giorni di mare, birra e musica. Venerdì 17 agosto saranno i dj BimBumBalaton prima, seguiti dai djset di Marco Guastella e Colfit a far ballare l’intera piazza.

Sabato 18 agosto dalle ore 18 alle 22 si inizia con “Birrocco Sunset Party”, un evento nell’evento, con la partecipazione del pluripremiato bartender Mattia Cilia che proporrà per la prima volta tre ricette originali e esclusive dedicate al beermixology, con cocktail preparati anche con la birra, mentre la parte musicale sarà curata da Angelo Ferreri & Moon Rocket.

In seconda serata si alterneranno alla consolle Giovanni Massari, Eugenio Ferrara e Mc Casty. Ma gli appuntamenti musicali accompagneranno il festival anche durante la giornata di domenica 19 agosto, quando a salire alla consolle saranno Gianni Martorana, Alexander Piccionello e Giovanni Massari.

Ma il focus centrale resta sulle birre, le vere protagoniste delle tre serate in programma con la possibilità di una scelta di oltre cento tipologie diverse che permetteranno a chiunque di trovare le migliori produzioni artigianali. Un appuntamento che permetterà anche ai numerosi turisti di conoscere meglio ed apprezzare le eccellenze del territorio ibleo e siciliano, ammirando uno straordinario panorama sul mare e sul Porto Turistico di Marina di Ragusa.