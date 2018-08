Ieri, via twitter, l'annuncio di Matteo Salvini e Danilo Toninelli che vietava l'attracco della nave in Italia. Nella giornata sono arrivati gli stop anche di Malta e Spagna

Continua il rimpallo tra i Paesi europei e intanto la nave Aquarius, che nella mattinata di venerdì 10 agosto ha soccorso 141 migranti, rimane a metà tra acque italiane e maltesi in attesa dell’indicazione di un porto sicuro. Ieri, via twitter, l’annuncio di Matteo Salvini e Danilo Toninelli che vietava l’attracco della nave in Italia. Nella giornata sono arrivati gli stop anche di Malta e Spagna.

Caso Aquarius, ancora in attesa di un porto sicuro

In questo momento “la Spagna non è il porto più sicuro perché non è quello più vicino, secondo quanto stabilisce il diritto internazionale”, riferiscono fonti del governo di Madrid, riportate su El Pais. Il governo spagnolo, quindi, al momento non sembra disposto ad accogliere la nave Aquarius, anche se inizialmente il comune di Barcellona si era offerto.

Anche Malta si è rifiutata di accogliere i 141 migranti a bordo dell’Aquarius. “Le autorità marittime maltesi e italiane ci hanno informato che non indicheranno alla Aquarius un porto sicuro per lo sbarco dei 141 sopravvissuti a bordo”, ha scritto la Ong Sos Mediterranee in un tweet sottolineando che la nave resta “in stand-by esattamente tra Malta e Italia e attende che le sia assegnato un porto sicuro”.

Sul caso Aquarius è intervenuta anche l’Europa. “La Commissione Ue è in contatto con un numero di Stati membri, che ci hanno contattato”, fa sapere Tove Ernst, una portavoce dell’esecutivo comunitario. “Come abbiamo fatto per casi precedenti, siamo pronti a prestare il nostro pieno sostegno e peso diplomatico, per una rapida soluzione”ma non si precisa con quanti e quali Paesi la Commissione sia in contatto.

Da Berlino, la cancelliera Angela Merkel, in merito allo stato delle trattative sui respingimenti dei migranti ai confini con Grecia e Italia, spiega che “Siamo in un processo di negoziato”. “Le trattative con la Grecia sono andate molto avanti – ha detto -, quelle con l’Italia dureranno un po’. E ovviamente se fosse necessario sarei a disposizione per parlare con il premier”.