Un‘auto si è schiantata contro le barriere di sicurezza all’esterno del Parlamento di Westminster, a Londra, ferendo alcuni pedoni. Lo ha reso noto la polizia londinese, come ha riportato la Bbc. Scotland Yard ha fatto sapere che il conducente è stato arrestato, anche se non è ancora chiaro se si sia trattato si un atto intenzionale o un incidente.

Lo schianto è avvenuto alle 7:37 locali, 8:37 italiane. Sul posto sono presenti decine di mezzi delle forze di sicurezza. Nelle zone circostanti, tra Millbank, Parliament Square e Victoria Tower, è stato approntato un cordone di sicurezza e la stazione metro di Westminster è stata chiusa.

A number of pedestrians have been injured after car crashed into security barriers outside Parliament, London police say https://t.co/TNPrEKUPHM

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) 14 agosto 2018