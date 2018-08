La sua ultima esibizione risale a novembre, quando partecipò al gala della fondazione Elton John per la lotta all'Aids a New York

Si è spenta a 76 anni Aretha Franklin. Nata a Memphis, il 25 marzo del 1942, la regina del soul si è spenta dopo una lunga malattia. La sua ultima esibizione risale a novembre, quando partecipò al gala della fondazione Elton John per la lotta all’Aids a New York, mentre l’ultimo concerto a giugno 2017.

Tra i suoi successi musicali più conosciuti “Respect”, “(You make me feel like) a natural woman”, “I say a little prayer”, “Think” e “Chain of fools”. La notizia della sua morte è stata data dal suo portavoce, Gwendolyn Quinn.