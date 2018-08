Se gli Usa rimangono fermi nella loro posizione, la Cina prova a fare passi in avanti verso la risoluzione della guerra commerciale. Wang Shouwen, vice ministro del Commercio, sarà infatti a capo di una delegazione negli Stati Uniti che si occuperà di discutere “questioni di comune interesse”.

Il 23 agosto entreranno in vigore dei nuovi dazi reciproci all’import di beni per il controvalore di 16 miliardi di dollari, a completamento di un pacchetto complessivo di 50 miliardi. Ma il presidente americano Donald Trump ha minacciato ulteriori misure per altri 200 miliardi sugli oltre 500 miliardi di valore delle esportazioni di Pechino verso gli Stati Uniti.

Guerra a colpi di dazi, i provvedimenti della Cina