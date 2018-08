Gli studiosi spiegano che le diete a basso contenuto di carboidrati e ad alto contenuto di proteine o grassi sono sempre più popolari ma sono associate a una minore aspettativa di vita

Per vivere più a lungo non bisogna dire addio ai carboidrati ma farne un uso moderato. Lo afferma uno studio pubblicato dalla rivista Lancet Public Health del Brigham and Women Hospital di Boston.

I ricercatori hanno analizzato i dati di oltre 15400 persone che avevano partecipato allo studio chiamato Atherosclerosis Risk in Communities Study, verificando che sia una dieta con un basso apporto di carboidrati, inferiore al 40% dell’energia totale, sia con un apporto troppo alto, oltre il 70%, erano legate ad un aumento della mortalità, mentre il rischio più basso era associato ad un consumo moderato, tra il 50% e il 55% dell’energia.

I soggetti sono stati seguiti per 25 anni. Gli studiosi spiegano che le diete a basso contenuto di carboidrati e ad alto contenuto di proteine o grassi sono sempre più popolari ma sono associate a una minore aspettativa di vita.