Sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Sacile

In un luogo pubblico nel comune di Roveredo in Piano, in provincia di Pordenone, è stato trovato il cadavere di un uomo di circa 40 anni. A giudicare dalle diverse ferite riscontrate sul corpo, l’uomo potrebbe essere stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Sacile (Pordenone).