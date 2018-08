Un velivolo della Latam, la più grante compagnia aerea sudamericana, e due della cilena Sky Airlines

Sono circa tre gli aerei costretti ad atterraggi di emergenza in Cile e in Perù a causa di una serie di falsi allarmi bomba. Un mezzo della Latam, la più grande compagnia aerea del Sud America, era partita da Lima alla volta di Santiago del Cile ma è stato evacuato a Pisco. Altri due velivoli della cilena Sky Airlines, che avrebbero dovuto raggiungere Rosario in Argentina l’uno e Calama l’altro, sono rientrati a Santiago dopo le minacce telefoniche che alludevano alla presenza di una bomba a bordo.