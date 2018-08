Una foto su Instagram con un pancino sospetto ha fatto viaggiare con la fantasia i follower della Largerback

Dopo il matrimonio in tanti hanno iniziato a ipotizzare il prossimo passo. Prima la proposta di matrimonio di Daniele Bossari dentro la casa del Grande Fratello Vip e poi la cerimonia country chic organizzata da Filippa Largerback con Enzo Miccio, hanno fatto sognare i fan della coppia che adesso aspettano l’annuncio di una seconda gravidanza.

I sospetti e la smentita di Filippa Lagerback

Una foto su Instagram con un pancino sospetto ha fatto viaggiare con la fantasia i follower della Largerback la quale, però, ha immediatamente smentito. L’immagine mostrava soltanto il ventre “un po’ gonfio”, ma coperto, della Lagerback che ha voluto fare chiarezza ripubblicando la foto nelle stories e spiegando il malinteso. “No, non sono incinta… era solo una foto di righe, tutto qua! (Dopo pranzo non era un buon momento evidentemente)”, intona sarcastica. E aggiunge poi: “Ok! Non metterò più le righe..!Dopo pranzo.”

Tra l’altro, sebbene Daniele Bossari avesse espresso il desiderio di un secondo bebè, la storica compagna ora moglie aveva precisato che al momento nel suo futuro non si sarebbe vista per la seconda volta mamma. “Daniele forse vorrebbe un altro bambino, ma io, adesso che nostra figlia è grande voglio solo godermi con lui”, aveva detto in un’intervista a Grazia.