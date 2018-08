Dagli esami è emerso che la retina si assottiglia, in particolare nei due strati interni dei cinque complessivi, in coloro che hanno il Parkinson

La spia del Parkinson potrebbe risiedere nella retina dell’occhio, sempre più assottigliata. Le persone con la patologia perdono gradualmente le cellule cerebrali che producono dopamina, una sostanza che aiuta a controllare il movimento.

La ricerca, condotta dal Seoul Metropolitan Government-Seoul National University Boramae Medical Center, in Corea del Sud, è stata pubblicata online su Neurology. Lo studio ha coinvolto 49 persone con un’età media di 69 anni a cui era stato diagnosticato il Parkinson in media due anni prima, ma che non avevano ancora iniziato i farmaci.

I ricercatori hanno valutato ciascun partecipante allo studio con un esame oculistico completo e scansioni oculari ad alta risoluzione che utilizzano onde luminose per scattare fotografie di ogni strato della retina.

Dagli esami è emerso che la retina si assottiglia, in particolare nei due strati interni dei cinque complessivi, in coloro che hanno il Parkinson.