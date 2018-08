"Siamo andati molto avanti nelle trattative e riteniamo che arriveremo a un accordo con l'Italia" ha detto la portavoce del ministro tedesco Petermann

Berlino e Atene hanno raggiunto l’accordo sul respingimento dei migranti che hanno chiesto asilo in Grecia. Ad affermarlo è la portavoce del ministero dell’Interno tedesco, Eleonore Petermann, in conferenza stampa a Berlino. La fumata bianca, nei giorni scorsi, era arrivata tra Berlino e Madrid.

“Siamo andati molto avanti nelle trattative e riteniamo che arriveremo a un accordo con l’Italia” ha detto la portavoce del ministro Petermann. La cancelliera Angela Merkel “punta” quindi Roma. Nei giorni scorsi aveva dichiarato di essere pronta, se necessario, a intervenire personalmente parlando con il premier Giuseppe Conte.

Migranti, accordo sui respingimenti

“Seguiamo gli sviluppi di nave Diciotti molto da vicino. Per il momento non sono al corrente che vi siano contatti tra la Commissione e gli Stati membri per un accordo sulla distribuzione dei migranti a bordo, intesa, che come in altri casi precedenti, permetterebbe di trovare un porto sicuro per lo sbarco”, ha detto la portavoce della Commissione per la Migrazione Tove Ernst. “Ma come in passato, siamo pronti, se c’è necessità, a fornire sostegno al coordinamento e prestare tutto il nostro peso diplomatico per soluzioni veloci”.