Pechino sta facendo leva sulla sua crescita militare, economica e diplomatica per disegnare la sua nuova immagine sia a livello internazionale che regionale

Bombardieri cinesi sarebbero in fase di addestramento con l’obiettivo di colpire Stati Uniti e alleati nel Pacifico. Secondo quanto riportano media internazionali, lo ha fatto sapere il Pentagono in un rapporto presentato al Congresso a Washington. Nel documento, redatto annualmente, si sottolinea il crescente peso della Cina dal punto di vista militate, economico e diplomatico, ambiti sui quali sembrerebbe che Pechino stia facendo leva per definire la sua immagine a livello internazionale e lasciare il segno a livello regionale.