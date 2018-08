Il croato era arrivato a parametro zero a giugno dalla Sampdoria. Il comunicato

Campanello d’allarme in casa Milan. Ivan Strinic, arrivato a giugno a parametro zero, è costretto a sospendere l’attività agonistica a causa di problemi cardiaci evidenziati dagli esami effettuati nei giorni scorsi. In un comunicato sul proprio sito ufficiale, il club rossonero ha fatto il punto della situazione:

“AC Milan comunica che durante gli accertamenti di routine semestrali, previsti in Italia per gli atleti professionisti, è stato riscontrato che Ivan Strinic soffre di una iniziale ipertrofia del muscolo cardiaco meritevole di ulteriori approfondimenti da eseguire dopo un periodo di riposo. Per questa ragione il giocatore dovrà sospendere temporaneamente l’attività sportiva agonistica fino al completamento degli esami”.

Alla luce di questa problematica, dunque, il Milan si era cautelato nei giorni scorsi con l’acquisto di Laxalt dal Genoa, che ha di fatto chiuso, insieme a quello di Castillejo, il mercato rossonero.