Colpo grosso in casa di Alessandro Gassmann, nel centro storico di Roma, la notte tra il 15 e 16 agosto. I ladri si sono introdotti nell’abitazione dell’attore rubando, oltre ad abiti e oggetti d’oro, alcuni premi cinematografici vinti dal papà Vittorio. A dare l’allarme è stata la domestica, la polizia indaga sul caso.

Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno inviato messaggi d’affetto per il furto subito in casa. Sopravviveremo,sono un uomo fortunato e non lo dimentico. Grazie alla polizia per il lavoro che sta svolgendo! ✌🏻✌🏾✌️ — Alessandro Gassmann (@GassmanGassmann) 17 agosto 2018

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero approfittato dell'assenza di Gassman e della famiglia, all'estero, per svaligiare l'abitazione in via dei Coronari, trafugando quindi riconoscimenti in ambito cinematografico sia di Alessandro che del genitore. A confermare la notizia è stato lo stesso artista tramite Twitter.