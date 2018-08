Il tanto atteso giorno è arrivato. Alle 18 di sabato 18 agosto 2018, ricomincia il campionato di Serie A, e lo fa in grande stile, con la sfida tra Chievo e Juventus che segna il debutto in Italia di Cristiano Ronaldo, pronto a incantare i tifosi bianconeri presenti al Bentegodi. In serata toccherà al Napoli di Carlo Ancelotti, impegnato a Roma con la Lazio in un primo test già importante.

Il programma della prima giornata, ridotto a causa dei rinvii di Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa, prevede per l’Inter una trasferta storicamente insidiosa negli ultimi anni, sul campo del Sassuolo, mentre la Roma, rivoluzionata in sede di calciomercato, riparte dall’Olimpico di Torino.

I risultati della prima giornata

Chievo-Juventus 2 – 2 Marcatori: 3′ p.t. Khedira (J), 37′ p.t. Stepinski (C), 11′ s.t. rig. Giaccherini (C), 31′ s.t. Bonucci (J).

Lazio-Napoli (ore 20:30)

Torino-Roma (domenica ore 18:00)

Bologna-SPAL (domenica ore 20:30)

Empoli-Cagliari

Parma-Udinese

Sassuolo-Inter

Atalanta-Frosinone (lunedì ore 20:30)

Sampdoria-Fiorentina (19 settembre)

Milan-Genoa (31 ottobre)