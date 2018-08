Il portiere clivense è stato abbattuto da Cristiano Ronaldo nel finale di gara della partita con la Juventus

Grande paura per Stefano Sorrentino, che nel finale della partita con la Juventus ha perso momentaneamente conoscenza in uno scontro con Cristiano Ronaldo, nella sequenza che ha portato al goal, prima convalidato e poi annullato, di Mario Mandzukic. Il portiere del Chievo, nell’impatto con il portoghese, ha riportato la rottura del setto nasale, e un sospetto trauma cranico.

La moglie Sara, in serata, ha tranquillizzato tutti i tifosi, preoccupati dall’uscita di scena del loro beniamino, ovviamente costretto al cambio, con un post su Instagram insieme al marito, in ospedale con un collare, ma pienamente cosciente e col pollice in su.