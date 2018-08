L'isola siciliana manda così idealmente un messaggio alla nave della Guardia Costiera, che da 5 giorni è bloccata in mare con 177 migranti a bordo, un attesa dell'indicazione di un porto sicuro

Un grande lenzuolo bianco con la scritta “Lampedusa porto aperto” e tutt’attorno una cornice di lumini accesi. L’isola siciliana manda così idealmente un messaggio alla nave Diciotti della Guardia Costiera, che da 5 giorni è bloccata in mare al largo di Lampedusa con 177 migranti a bordo, un attesa dell’indicazione di un porto sicuro.

Diciotti in mare, a Lampedusa uno striscione: “Porto aperto”

Lo striscione “Lampedusa porto aperto” si trova a piazza Castello, all’estremità di via Roma – via principale dell’isola – esattamente di fronte al mare. L’iniziativa è del “forum Lampedusa solidale“, che riunisce diverse associazioni isolane e ha attirato l’attenzione dei turisti presenti.

Secondo gli organizzatori, “è un’occasione per mantenere alta l’attenzione sulla questione e ricordare la storia di Lampedusa, da sempre porto salvo, per cui è assurdo che proprio qui di fronte ci siano migranti costretti a restare in mare”.





Lo striscione è stato fotografato da Alberto Mallardo e postata sul prifilo Twitter di Sea Watch Italy, sezione italiana della ong tedesca che si occupa di salvataggi dei migranti.