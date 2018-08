Elisabetta Canalis protegge la figlia Skyler sui social

Elisabetta Canalis si mostra spesso con la figlia Skyler stando sempre attenta a non mostrarne il volto. La bimba, avuta dal matrimonio con il chirurgo plastico Brian Perri sposato nel settembre del 2014, è spesso protagonista degli scatti social dell’ex velina ma sempre ritratta di spalle, o di profilo o, ancora, con il volto censurato.

In tanti quindi si sono chiesti il perché di tanta attenzione. L’ex fidanzata di Bobo Vieri e George Clooney ha risposto così:

Molti di voi sono persone normali che scrivono e pensano da persone normali. Ce ne sono altri un po’ più fuori di testa che scriverebbero cose poco carine a prescindere. Cerco solo di proteggerla più a lungo possibile…

Anche Beatrice Valli vittima degli haters

Un gesto più che giustificabile se si pensa alla vicenda di Beatrice Valli. L’ex corteggiatrice di Uomini & Donne e fidanzata del tronista Marco Fantini, infatti, è stata recentemente costretta a difendere la piccola secondogenita Bianca dalle critiche degli haters. La bimba è stata definita su Instagram “proprio bruttina” da un follower a cui la Valli ha risposto prontamente nelle sue stories.

“Ci vuole più rispetto, credo! Non si può sentire davvero! Anche se non fosse bella (per te), non si dice, per rispetto mio e di Marco. Credo che ogni bimbo sia bello a modo suo. E credo – continua – che solo crescendo si possa dire ciò. Per di più a una bimba così piccola. Comunque te lo posso assicurare che ha dei lineamenti così belli che diventerà molto più bella di me. Ma la cosa più importante è -conclude – che glielo auguro con tutto il cuore, spero sia la donna più felice del mondo, che possa realizzarsi e realizzare tutti i suoi sogni”.

C’è stato poi chi ha ricordato a Beatrice Valli che anche Santiago De Martino, figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino è stato preso di mira dagli haters allo stesso modo. “E se vedete adesso – ha ribatutto la Valli -, la bellezza di Santiago è sconvolgente! E’ bellissimo, ma bellissimo è dire poco. E’ uno dei bambini più belli che io abbia mai visto… La gente purtroppo è cattiva!”.