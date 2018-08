Caterina Balivo, al momento in vacanza ad Ischia, racconta la sua notte di paura

Attimi di paura per Caterina Balivo. La conduttrice Rai, al momento in vacanza ad Ischia, ieri mattina aveva dato il buongiorno ai suoi follower di Instagram con un post criptico. “Stamattina sorrido per dire grazie alla vita…Un giorno – ha scritto – vi racconterò cosa mi (ci) è successo ieri notte”.

Il racconto di Caterina Balivo

Il post ha provocato i commenti preoccupanti dei fan. Per tranquillizzare gli animi così la Balivo ha deciso di rispondere raccontando cosa le è successo davvero.

Ragazzi !!! Allora non è successo niente di grave per fortuna. Ma sarebbe potuto succedere perché – racconta – con la mia amica e i bambini ci siamo persi poco prima della mezzanotte, su un promontorio con strada sterrata, stretta e a picco sul mare. Così per un’ora senza connessione al Gps e ai telefonini. Dovevamo mascherare tutto per non spaventare i bambini con noi .. ma si sa i bambini capiscono sempre tutto.

Conclude poi con un invito a non travisare quanto accaduto riportando l’attenzione a fatti ben più gravi come la tragedia di Genova. “Ora spero di non vedere titoli sul web strani perché così si genera solo disinformazione e preoccupazione. E aggiungo si manca anche di rispetto a chi davvero ha subito cose gravi e inattese. E qui fermo il dito perché dal 14 agosto tutti noi italiani ci sentiamo tristi delusi e meno sicuri”.

Intanto in un video pubblicato in stories presenta la sua compagna di disavventura e spiega che ancora deve metabolizzare quanto accaduto.