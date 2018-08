Il numero 16 si è ribellato alla nuova disposizione della Lega che prevede fasce unificate per tutti

La decisione della Lega Serie A di obbligare i capitani delle venti formazioni a indossare una fascia unica, con la scritta “capitano”, superando le personalizzazioni che avevano dilagato negli ultimi anni, incontra subito le prime resistenze. A guidare la pacifica rivolta Daniele De Rossi, capitano della Roma, sceso in campo con la sua fascia rossa nella partita vinta dai giallorossi contro il Torino.

Il centrocampista della Nazionale, con ogni probabilità, verrà multato dalla Lega, per non aver rispettato la direttiva arrivata in settimana. Già nei giorni scorsi, su Instagram, il Papu Gomez, che nelle ultime stagioni aveva sfoggiato fasce ogni settimana diverse in base all’occasione, aveva manifestato tutto il suo disappunto.

Adesso, bisognerà vedere se la Lega continuerà in questa sua crociata, o se l’eventuale adesione alla protesta di De Rossi da parte di altri capitani sfocerà nell’annullamento di questa direttiva unificatrice, evidentemente poco apprezzata dai giocatori.