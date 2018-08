Prestito per il centrocampista francese, chiuso in giallorosso dall'arrivo di Steven Nzonzi

Con il mercato in entrata già chiuso venerdì sera, è il momento per i club di Serie A di chiudere le ultime operazioni in uscita, per sfoltire quelle rose rimaste un po’ troppo folte per la stagione, anche considerando i limiti dettati dalle liste per il campionato. La Roma, nella giornata di ieri, ha definito il prestito di Maxime Gonalons al Siviglia, chiudendo di fatto anche il capitolo uscite.



Il francese, chiuso in giallorosso dall’arrivo del connazionale Nzonzi proprio dal Siviglia, potrà così cercare fortuna in Andalusia, dopo una stagione piuttosto deludente nella Capitale, nella quale non è riuscito a imporsi, scivolando rapidamente indietro nelle gerarchie del tecnico Di Francesco.