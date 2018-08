Dopo le indiscrezioni la conferma sull'uscita della serie tv firmata dal network americano HBO

Watchmen diventerà una serie tv prodotta da HBO. Dopo l’omonimo film di Zack Snyder del 2009, la graphic novel di Alan Moore e Dave Gibbons diventerà anche una serie tv. La conferma arriva adesso dopo le prime indiscrezioni trapelate nei mesi scorsi.

La trama di Watchmen – la serie

La trama, stando a quanto si legge nella sinossi ufficiale, non si limiterà a trasporre il fumetto con protagonisti supereroi considerati fuorilegge, ma mescolerà la storia e i personaggi orginali a nuovi volti per dare un guizzo di novità alla serie. La data d’uscita è prevista nel 2019 e la gestione dello show sarà affidata a la gestione dello show a Damon Lindelof, conosciuto per i successi di Lost o The Leftovers.

Nel cast vedremo Tom Mison, Jeremy Irons, Regina King, Don Johnson, Tim Blake Nelson, Dylan Schombing, Lily Rose Smith, Adelynn Spoon, Yahya Abdul-Mateen II, Louis Gossett Jr., Adelaide Clemens, Frances Fisher, Jacob Ming-Trent, Andrew Howard.

