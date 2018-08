Eliminato anche Andreas Seppi, battuto da Nicolas Jarry

Continua a non scattare il feeling tra Marco Cecchinato e il cemento americano. Al secondo turno del torneo ATP 250 di Winston-Salem, il palermitano è stato eliminato in due set da Struff, tutt’altro che uno specialista del veloce, dando ancora una volta l’impressione di un adattamento molto faticoso alla nuova superficie. Un problema sul quale sarà necessario lavorare nei prossimi mesi, per puntare a una crescita a tutto tondo e non solo sull’amata terra rossa.

Si chiude al secondo turno anche il torneo di Andreas Seppi, battuto da Nicolas Jarry, mentre Matteo Berrettini al primo turno ha avuto la meglio sul veterano Benneteau, guadagnandosi una sfida interessante contro Nikoloz Basilashvili, in programma stasera intorno alle 21 italiane.