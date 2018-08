L'ex gieffino ha raccontato di avere sofferto di depressione e di avere avuto gravi problemi economici

Depressione e gravi problemi economici dopo la partecipazione al Grande Fratello. Lo ha raccontato Filippo Nardi al settimanale Chi. In un’intervista l’ex gieffino ha spiegato cosa è accaduto dopo l’uscita dalla casa del GF e prima della partecipazione all’Isola dei Famosi.

“Ero stato catapultato in un mondo che non era il mio, ma la depressione mi è venuta due o tre anni fa e non per astinenza da video, ma perché non potevo pagare l’affitto e mantenere mio figlio. Era frustrazione ma non per il GF”, ha raccontato Nardi.

Filippo Nardi e il rapporto con il figlio Zack

Poi ha ripercorso gli anni di difficoltà fino all’Isola dei Famosi ricordando quanto sia stato difficile mantenere saldo il rapporto con il figlio Zack, la vera motivazione che lo ha portato avanti. “E’ successo intorno al 2008 – ha spiegato-, quando c’è stato il crollo degli immobili e il lavoro ha iniziato a scarseggiare. Così sono andato a vivere in Romagna per fare i conti con me stesso. Ma quando ho capito che Zack aveva bisogno di me, mi sono trasferito vicino a lui, poco fuori Firenze. Ho venduto le cose più care che avessi”.

L’ex gieffino ha provato a nascondere la sua situazione al figlio: “Ho cercato di non fargli mancare le cose che per noi erano importanti. Andavamo tutte le settimane al cinema a vedere i film appena usciti. Per portarlo alla prima di Star Wars – ha ricordato-, rinunciai a fare la spesa“.

Filippo Nardi all’Isola dei Famosi

Il momento per risollevarsi è arrivato con la partecipazione al reality di Alessia Marcuzzi che gli ha permesso di riprendere in mano la sua vita.