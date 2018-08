Harry e Meghan hanno raggiunto in segreto George Clooney e Amal

Relax sul lago di Como per il principe Harry e Meghan Markle. Come rivela il settimanale Chi e anticipa Tgcom24, i Duchi del Sussex hanno raggiunto in gran segreto gli amici George Clooney e Amal Alamuddin. L’arrivo sarebbe avvenuto la sera di giovedì 16 agosto con un volo privato. Dopo l’atterraggio gli sposini si sono diretti immediatamente a Villa Oleandra, scortati da agenti dei servizi segreti britannici e da un gruppo di agenti della polizia italiana in borghese.

Harry e Meghan a Villa Oleandra

Per tutta la loro vacanza, durata fino al pomeriggio di domenica 19, Harry e Meghan non sono mai usciti dalla villa di Clooney e non hanno partecipato a nessuna occasione ufficiale. I duchi di Sussex hanno preso parte, sabato 18, solo a una cena di gala ristretta a una quindicina di invitati che si è protratta fino a tarda notte.

Stando a quanto riportato dal settimanale di Alfonso Signorini, Meghan Markle si è divertita a fare da tata ai due gemelli Clooney, Alexander ed Ella. Intanto Harry si è intrattenuto sul campo di basket con l’amico George e gli altri ospiti di Villa Oleandra.