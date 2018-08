Il regista bosniaco sarà in bianconero per altre cinque stagioni, dopo aver respinto le offerte delle big europee

Dopo le tante voci su una possibile partenza nella sessione estiva di calciomercato, e le offerte delle big europee respinte dalla Juventus, Miralem Pjanic ha giurato fedeltà alla Vecchia Signora. Il club bianconero ha ufficializzato qualche minuto fa il rinnovo di contratto del bosniaco, che ha firmato un accordo quinquennale, con scadenza nel 2023, dal valore di 6,5 milioni di euro a stagione.



Un atto dovuto da parte del club, dopo il lungo tira e molla estivo, come riconoscimento per il comportamento da parte del giocatore e del suo agente, che non hanno forzato la mano di fronte alle proposte del Manchester City, che metteva sul piatto un ingaggio ben più remunerativo.