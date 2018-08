meghan markle primo viaggio senza harry

Meghan Markle vola in America per salutare parenti e amici

Dopo la vacanza in Italia, Meghan Markle vola in America. E lo fa da sola. Il principe Harry infatti è rimasto a Londra e ha lasciato che la consorte viaggiasse per la prima volta senza di lui per andare a salutare gli amici che vivono in Canada dove ha girato le puntate di Suits.

Meghan Markle in visita da amici e parenti

La neo duchessa di Sussex non ha voluto un jet privato ma ha scelto un volo di linea. Scelta accordata da Kensington Palace che però ha raccomandato ad Air Canada di tutelare la privacy di Mrs. Markle evitando che qualcuno le si avvicini o le scatti foto non autorizzate.

La tappa successiva sarà Los Angeles per raggiungere la madre Doria Ragland che, concluso il suo lavoro in una clinica locale, è pronta per il trasferimento a Londra. I rumors riportati dai tabloid britannici parlano anche di un chiarimento per il padre Thomas Markle che vive in Messico, non poco distante da Los Angeles.

La polemica di Mr. Markle però sembra non essersi placata. Recentemente infatti ha nuovamente attaccato la Royal Family paragonandola alla setta di Scientology. Nessuna risposta da Kensington Palace.