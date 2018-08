Variazione di programma per la Rassegna Culturale MIDE in Sicily 2018 presso la Tonnara dell’Orsa di Cinisi. A causa del maltempo di domenica 19 agosto, lo spettacolo “La malafesta” di Fabrizio Ferracane viene rimandato a domenica 26 agosto alle 21,30.

Dopo Salvo Piparo, Ernesto Maria Ponte, Sergio Vespertino, Giovanni Libeccio e Luana Rondinelli …è la volta di Fabrizio Ferracane. “La Malafesta” intratterrà il pubblico nell’atmosfera suggestiva della splendinda Tonnara che, ricordiamo, per la prima volta quest’anno ha aperto al pubblico con una Rassegna Culturale di altissimo livello curata da Giovanni Libeccio. Clicca qui per leggere la sinossi de “La malafesta”.

Gli appuntamenti della rassegna proseguirannoe non mancheranno in tutte le prossime serate previste in calendario l’ottimo cibo nell’area food e il loungebar che nella fantastica cornice della Tonnara dell’Orsa sono allestiti rievocando il borgo marinaro di un tempo.